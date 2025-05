Elon Musk anunciou sua despedida do governo de Donald Trump nesta quarta-feira (28). Durante 130 dias, Musk liderou o Departamento de Eficiência Governamental (DOGE), um setor criado para eliminar desperdícios e modernizar a máquina pública dos Estados Unidos. Em sua despedida, ele agradeceu a Trump pela oportunidade e afirmou que a missão do DOGE seguirá se fortalecendo.

Sob sua gestão, o DOGE implementou cortes significativos na administração pública, eliminando milhares de postos de trabalho e cancelando contratos relacionados a diversidade, equidade e inclusão (DEI). O departamento também interrompeu programas considerados desnecessários, como assinaturas premium de veículos jornalísticos e projetos culturais progressistas. No total, estima-se que as medidas tenham gerado uma economia de US$ 115 bilhões para os cofres públicos.

Musk também destacou descobertas inusitadas durante sua atuação, incluindo um sistema arcaico de processamento manual de aposentadorias em uma antiga mina subterrânea na Pensilvânia. Apesar das críticas da oposição e de setores do funcionalismo público, o governo Trump considerou a gestão de Musk um sucesso na contenção de gastos.