Rápida: Mais uma de Parnamirim. Dessa vez a notícia não é muito boa, pra alguns.

Chega ao ouvido aguçado do Notícias do RN que dois cargos comissionados da cidade trampolim (Cargos grandes) estariam com "os dias contatos" na administração, ou pelo menos no lugar atual que ocupam.



Um deles, maior, estaria levando uma pressão gigantesca que está quase como na tropa de Elite, pedindo pra sair. A corda bamba, bambeou, e mesmo a prefeita estando totalmente na dúvida sobre o futuro do "01" deverá tomar uma atitude nos próximos dia.



Acontece que a situação que culminou no motivo da possível "exoneração" veio de "cima pra baixo" onde a culpa nem seria deste cargo, mas de alguem superior, no entanto, como o ficou mais exposto, a corda arrebenta para o mais fraco.

Os próximos dias será crucial para sabermos os rumos do 01. Ah. e o 02? esse mencionado 02 é mais astuto e silencioso e capaz de colocar a prefeita do bolso, por esse motivo, não se sabe ao certo se a mandatária terá coragem de tirar o 02.

Aguardemos as Cenas do "vale tudo de parnamirim"