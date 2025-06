Pais de alunos do nível 3 do CMEI Mônica Alves do Amaral, em Cidade Verde, denunciam que as crianças estão sem aulas no turno da tarde desde março, devido à falta de auxiliares. Segundo apuração do Notícias do RN, as aulas só ocorrem quando algum professor de outra turma falta e o auxiliar é remanejado — o que tem deixado os alunos semanas inteiras sem atividade.

Devido à dificuldade em obter informações junto à assessoria de comunicação da prefeitura, recorremos a uma das responsáveis pela unidade, que falou com nossa equipe e confirmou a situação, informando que a Secretaria de Educação já foi comunicada. Um novo auxiliar está sendo aguardado, mas enquanto isso, a escola tenta garantir pelo menos três dias de aula por semana.

Com receio de retaliações, os pais preferiram não se identificar.

Siga o Notícias do RN – Compromisso com a verdade.

Imagens: Reprodução

Redação Notícias do RN