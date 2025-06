A noite desta sexta-feira (6) foi marcada por uma verdadeira multidão no entorno da Arena das Dunas, em Natal, durante mais uma noite do São João de Natal. Milhares de pessoas compareceram ao local para prestigiar a programação cultural, que contou com shows, barracas e muita animação.

Segundo estimativas da organização, o público superou as expectativas e lotou os espaços destinados ao evento. Famílias inteiras, turistas e moradores da capital se reuniram para celebrar a tradição nordestina com segurança e alegria.]

"A festa está linda, muito bem organizada, e o clima é de pura alegria. É emocionante ver tanta gente reunida celebrando nossas raízes", disse Maria das Dores, moradora do bairro de Lagoa Nova.

Entre as atrações da noite estavam Luan Santana, Marina Elali e muitos outros, que levaram o público ao delírio. A segurança foi reforçada com apoio da Polícia Militar e Guarda Municipal, e não foram registrados incidentes graves.

O São João de Natal segue com programação até o fim do mês, prometendo mais noites de casa cheia e celebração da cultura popular potiguar.