Imagine um tratamento no qual os cuidados em saúde são personalizados de acordo com o perfil do paciente, levando em consideração não somente a sua genética, mas também o seu estilo de vida e até mesmo o ambiente onde vive. Assim é a Medicina de Precisão, modalidade em ascensão que será discutida durante o 8º Congresso da Liga Contra o Câncer, que ocorre no Centro de Convenções de Natal entre os dias 05 e 07 de junho.



Essa prática médica tem alta eficácia no tratamento e na prevenção de doenças, especialmente câncer, males neurodegenerativos e em determinadas condições genéticas raras. É baseada em quatro pilares: previsão de riscos, medidas preventivas, personalização do cuidado e participação ativa de cada pessoa na própria saúde.



"A modalidade permite retirar um fragmento do tumor e analisar possíveis alterações genéticas para direcionar um tratamento que comprovadamente é mais eficaz para aquele caso", explica o médico Edilmar Moura, diretor-geral do Instituto de Ensino, Pesquisa e Inovação da Liga (IEPI), que completa: "É a grande vantagem, em comparação com a quimioterapia, que é o tratamento padrão, que pode dar certo para um grupo de pacientes e para outros, não". Outra vantagem é a redução dos efeitos colaterais comuns ao tratamento de câncer, como a queda de cabelo e a anemia.



A Medicina de Precisão na Liga



Muitos pacientes já são beneficiados com essa técnica no RN, pois a Liga aplica a Medicina de Precisão nos campos das Pesquisas Clínica e Institucional e em alguns casos específicos, "mas o ideal será quando chegarmos à cobertura generalizada no sistema público de saúde", diz o Dr. Edilmar. Segundo ele, com o tempo as evidências científicas, vão comprovar uma efetividade e segurança maiores, assim como o volume de pacientes aumentará, nessa linha de diagnóstico e tratamento. Assim, o custo tenderá a cair.



O assunto será discutido no primeiro dia do Congresso, na palestra magna intitulada "Precisão em Saúde: Como a Tecnologia Revoluciona Diagnósticos e Tratamentos" que será ministrada por Renata Sandoval, médica geneticista e coordenadora da Genética Médica do Hospital da Criança José Alencar e do Hospital Sírio Libanês de Brasília.



Sobre o Congresso



O 8º Congresso da Liga Contra o Câncer, organizado por esta que é uma das maiores instituições de saúde oncológica do Norte/Nordeste, reunirá mais de três mil pessoas entre especialistas, profissionais de saúde e de áreas correlatas como gestão, engenharia, pesquisadores, pacientes, cuidadores e membros de instituições comprometidas com o enfrentamento ao câncer.



Serão mais de 280 palestrantes e mais de 50 expositores focados em quatro grandes eixos temáticos que atuam como pilares da transformação na saúde: Educação, Acesso, Gestão e Precisão em Saúde.



Onze espaços físicos terão dez programações simultâneas como palestras e simpósios com a participação de grandes nomes da área da saúde, gestão e inovação, o que classifica o evento como o maior na área de saúde do Rio Grande do Norte e um dos cinco maiores do Norte/Nordeste.



Nomes nacionais, como o oncologista Nelson Teich, ex-Ministro da Saúde, e o psicólogo Rossandro Klinjey também fazem parte da programação que terá simpósios satélites e exposições/networkingpromovidos por grandes marcas mundiais da indústria farmacêutica, além da abordagem de temas inéditos, como a engenharia e a arquitetura hospitalar.



O evento terá, ainda, uma estrutura pensada para inovação e integração, com espaços dedicados à troca de experiências e networking.



Pela natureza filantrópica da Liga, a realização do Congresso conta com recursos patrocinados. As inscrições estão abertas no site https://congressodaliga.com.br.



Serviço

8º Congresso da Liga

Dias 5, 6 e 7 de junho, no Centro de Convenções de Natal

Mais informações e inscrições: https://congressodaliga.com.br