A Agência Nacional de Energia Elétrica (ANEEL) anunciou que, a partir de junho, entra em vigor a bandeira tarifária vermelha no patamar 1, resultando em cobranças adicionais na conta de luz dos brasileiros. A medida ocorre devido ao período de estiagem típico do inverno, que reduz o volume de chuvas e afeta a geração de energia pelas hidrelétricas. Com isso, o sistema precisa recorrer às usinas termoelétricas, que possuem custos mais elevados e impacto ambiental maior.

O reajuste implica em um acréscimo de R$ 4,46 a cada 100 kilowatts-hora (kWh) consumidos. Para minimizar os impactos no orçamento doméstico, recomenda-se adotar medidas de economia de energia, como reduzir o tempo de uso do chuveiro elétrico, manter a geladeira bem vedada e optar por lâmpadas de LED. O sistema de bandeiras tarifárias foi criado para dar transparência aos custos de geração de energia, variando entre verde, amarela, vermelha patamar 1 e vermelha patamar 2, conforme as condições do setor elétrico.