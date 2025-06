O São João de Natal em 2025 representa um marco na integração entre diferentes esferas do poder público. A festa, que está atraindo milhares de pessoas para celebrar a cultura nordestina, recebeu um reforço significativo neste ano: o apoio financeiro do Governo Federal, via Ministério do Turismo.

Conforme noticiou o Blog do Heitor Gregório, e com anuncio no proprio perfil do prefeito Paulinho Freire, o ministro Celso Sabino, membro do União Brasil, partido de Paulinho, viabilizou o incentivo em um momento crucial para a capital potiguar, que vem consolidando o evento como um dos principais atrativos turísticos da região. A parceria proporciona uma estrutura mais robusta para os festejos, garantindo mais atrações, segurança reforçada, geração de empregos temporários e um impulso expressivo na economia local.

O repasse dos recursos pelo Ministério do Turismo faz parte de uma política pública voltada ao fortalecimento das festas populares, reconhecendo-as como impulsionadoras do desenvolvimento econômico, social e turístico. Essa iniciativa valoriza o São João de Natal como ferramenta essencial de promoção cultural e dinamização do setor turístico, especialmente durante a baixa temporada.