Imagem: Agência Senado

A influenciadora digital Virginia Fonseca compareceu nesta terça-feira (13) à CPI das Bets no Senado, onde prestou depoimento por quase quatro horas. Durante a sessão, foi questionada sobre o papel de influenciadores no mercado de apostas esportivas e afirmou que divulga apenas duas casas de apostas que, segundo ela, são regularizadas no Brasil.

Ao longo do depoimento, Virginia mencionou que sempre enfatiza a necessidade de responsabilidade ao apostar. Ela também negou ter qualquer contrato que lhe permita lucrar com os valores perdidos por seus seguidores. Questionada se consideraria parar de divulgar casas de apostas, respondeu que "vai pensar" sobre o assunto.

O depoimento foi marcado por momentos inusitados, incluindo um incidente em que confundiu o microfone da sessão com o canudo de sua garrafa d'água. Além disso, houve uma interação descontraída com o senador Cleitinho, que pediu que Virginia enviasse um abraço à sua esposa e filha. Em um momento de tensão, a influenciadora se irritou com a relatora da CPI, Soraya Thronicke, ao ser confrontada com vídeos antigos de suas propagandas, pedindo que fossem consideradas gravações mais recentes.

No encerramento, Virginia agradeceu pela oportunidade de prestar esclarecimentos e afirmou ter aprendido mais sobre o tema ao longo da audiência. A senadora Soraya, por sua vez, mencionou que passaria a seguir a influenciadora nas redes sociais, ao que Virginia respondeu que retribuiria o gesto.