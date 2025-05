Imagem: Cedida



Um menino de 4 anos, identificado como Ítalo Alves dos Santos, faleceu na última quinta-feira (22) após ser picado por uma cobra cascavel na cidade de Equador, no Rio Grande do Norte. A picada ocorreu na casa da avó, enquanto Ítalo brincava com uma prima.





Por apresentar Transtorno do Espectro Autista (TEA) e não falar, Ítalo não conseguiu comunicar o ocorrido. Inicialmente, a família acreditou que ele tivesse machucado o pé, que começou a inchar e a ficar roxo. No hospital local, o menino recebeu alta sem um diagnóstico preciso e teve um exame de radiografia marcado para o dia seguinte.





Na manhã seguinte, Ítalo acordou passando mal, e seus pais decidiram levá-lo com urgência para um hospital em Santa Luzia, na Paraíba. Só então os médicos identificaram que ele havia sofrido uma picada de animal peçonhento. O veneno já havia se espalhado, e Ítalo precisou ser transferido para um hospital em Patos, mas não resistiu.





A família encontrou a cobra escondida sob um sofá na casa da avó. O caso gerou comoção na comunidade, e a Prefeitura de Equador informou que está investigando os acontecimentos. O sepultamento da criança está marcado para esta sexta-feira (23), na cidade.