Na manhã desta quarta-feira (29), um veículo do modelo Spin colidiu contra um poste de média tensão, derrubando a estrutura na Avenida João Hélio, situada no bairro Planalto, Zona Oeste de Natal. O incidente resultou na interdição da via.





Conforme relatado pelos agentes de trânsito, o automóvel foi encontrado pela polícia sem nenhum ocupante e estava registrado como roubado. O veículo foi removido pelo guincho da Polícia Rodoviária Estadual.





Equipes da distribuidora de energia Neoenergia Cosern foram acionadas para desenergizar a rede e efetuar a substituição do poste.





Em comunicado, de acordo com informações do G1/RN, a empresa informou a interrupção do fornecimento de energia para 180 clientes na região da Avenida João Hélio, no bairro Planalto. A previsão inicial para a substituição do poste e a normalização do fornecimento de energia no trecho é até o final da manhã.





A Secretaria de Mobilidade Urbana de Natal comunicou que a interdição resultou no desvio dos itinerários de quatro linhas de ônibus: 38, 40, 41A e 83, redirecionando-os para o prolongamento da Avenida Prudente de Morais.