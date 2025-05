Em alusão ao Dia Nacional do Combate ao Abuso e à Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes, 18 de maio, a Secretaria de Estado das Mulheres, Juventude, Igualdade Racial e Direitos Humanos (Semjidh), em parceria com a Secretaria de Estado do Trabalho, da Habitação e da Assistência Social do Rio Grande do Norte (Sethas), realizará o seminário "RN Faz Bonito" na próxima segunda-feira (19), às 9h, na Escola do Governo. As inscrições para o evento podem ser feitas por este link.





A ação se soma à Operação "Caminhos Seguros" e outras iniciativas do Governo do RN em vários setores como, por exemplo, o atendimento às vítimas nas unidades de saúde, polícias e Instituto Técnico-Científico de Perícia (ITEP).





A secretária de Estado da Mulher, Juventude, Igualdade Racial e Direitos Humanos, Júlia Arruda, ressaltou que a campanha é um chamamento à sociedade para se mobilizar na prevenção e identificação dos casos de violência. Para ela, defender os direitos das crianças e adolescentes é um dever de todos.





A intenção do seminário é expandir a campanha ao interior do Estado e mobilizar gestores para se juntarem à ação.





De acordo com o delegado Ricardo Eduardo Neto, titular do Departamento de Proteção a Grupos em Situação de Vulnerabilidade (DPGV) da Polícia Civil o momento atual é de "pandemia de violência sexual". "É importante ter um mês com ações para ampliar a atenção a esse problema. Todos os anos resgatamos crianças e adolescentes vítimas da violência sexual e com uma ação integrada deveremos ter como prioridade absoluta melhorar esta proteção com a identificação dos casos e instauração de inquéritos", afirmou.





A Campanha RN Faz bonito é organizada pela Semjidh, junto com o Governo do RN, Segurança Pública e da Defesa Social (SESED), Polícia Civil, Polícia Militar, Instituto Técnico-Científico de Perícia (ITEP), Corpo de Bombeiros, Secretaria de Estado do Trabalho, da Habitação e da Assistência Social (SETHAS), Conselho Estadual dos Direitos da Criança e do Adolescente do RN (CONSEC/RN), Secretaria de Estado da Educação, do Esporte e do Lazer (SEEC), Secretaria de Estado da Saúde Pública (Sesap) e Assessoria de Comunicação (Assecom).