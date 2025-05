O ex-presidente do Uruguai, José "Pepe" Mujica, faleceu nesta terça-feira (13) aos 89 anos, após lutar contra um câncer de esôfago. Conhecido por seu estilo de vida humilde, Mujica governou o país entre 2010 e 2015, recusando-se a morar na residência oficial e vivendo em uma fazenda nos arredores de Montevidéu. Ele dirigia um Fusca de 1987 e doava 70% de seu salário presidencial.

Mujica foi guerrilheiro no Movimento de Libertação Nacional-Tupamaros e passou anos preso durante a ditadura militar uruguaia. Após a democratização, exerceu cargos como deputado, senador e ministro da Agricultura. Durante seu mandato presidencial, aprovou leis progressistas como a legalização da maconha, do aborto e a possibilidade de adoção por casais homoafetivos.

Aliado político de Lula, Mujica recebeu em 2024 a Ordem Nacional do Cruzeiro do Sul, maior condecoração oferecida pelo governo brasileiro a estrangeiros. Ele também foi agraciado com títulos honoríficos por diversas universidades ao redor do mundo. Nos últimos meses, Mujica anunciou que não continuaria com os tratamentos contra o câncer devido à sua idade e doenças crônicas. Ele deixa a esposa, Lucía Topolansky, com quem foi casado por 20 anos.