Juliska Azevedo - Reprodução Blog Antenado de Eugênio Bezerra A jornalista natalense Juliska Azevedo — que já atuou como diretora de redação, foi secretária de governo, atualmente apresenta um programa na CBN Natal, lidera a comunicação da FIERN e dirige uma empresa de assessoria de comunicação que atende diversas instituições — participou do podcast do blog Antenado, comandado pelo também jornalista Eugênio Bezerra.





Durante a conversa, temas como ética, jornalismo, comunicação pública e os desafios de equilibrar esses pilares com sensibilidade e humanidade foram debatidos. Um dos pontos centrais da discussão foi a valorização da produção local, questão de grande relevância para o povo potiguar.





Com lucidez e comprometimento, Juliska destacou uma transformação pessoal: cada vez mais tem adotado uma postura de verdadeira embaixadora do que é produzido no Rio Grande do Norte, defendendo e promovendo os valores, talentos e produtos da terra.





Trata-se de um tema fundamental para inspirar a população potiguar a reconhecer e valorizar o que é feito aqui, fortalecendo a identidade local e impulsionando o desenvolvimento regional.