Imagem: Ricardo Stuckert/PR



O presidente Luiz Inácio Lula da Silva sinalizou que Guilherme Boulos (PSOL), deputado federal, poderá assumir a Secretaria-Geral da Presidência, substituindo Márcio Macêdo (PT). A mudança busca fortalecer a interlocução do governo com movimentos sociais, especialmente em um período pré-eleitoral.

A possível nomeação de Boulos, ex-coordenador do Movimento dos Trabalhadores Sem-Teto (MTST), gerou preocupações entre outras lideranças sociais, que temem uma hegemonia do MTST na pasta. A composição da equipe ministerial influencia diretamente as políticas públicas voltadas para os diversos grupos de luta.

Aliados de Boulos afirmam que ele, caso assuma o cargo, buscará diálogo com todas as frentes sociais. A escolha também reflete uma preferência pessoal de Lula, que apoiou Boulos nas eleições municipais de São Paulo.

A decisão final deve ser anunciada após a volta do presidente de sua viagem à China.