Se você não declarar o Imposto de Renda de 2025 até o prazo final de 30 de maio, estará sujeito a várias penalidades. A multa mínima por atraso é de R$ 165,74, podendo atingir 20% do imposto devido. Além disso, seu CPF pode ser considerado irregular, trazendo dificuldades para abrir contas bancárias, pedir empréstimos, receber aposentadoria e até mesmo participar de concursos públicos.

Caso não regularize a situação, seu nome pode ser incluído no Cadastro Informativo de Créditos não Quitados do Setor Público Federal (Cadin), o que pode limitar sua capacidade de realizar diversas transações financeiras. Se a Receita Federal entender que há intenção de sonegação fiscal, as consequências podem ser ainda mais severas, chegando à possibilidade de prisão, com penas de seis meses a dois anos, além de multa de duas a cinco vezes o valor do tributo.

A Receita Federal monitora aqueles que estão obrigados a declarar, e caso perceba a ausência da declaração, pode bloquear o CPF do contribuinte e deduzir eventuais multas em futuras restituições. Para evitar dores de cabeça, é recomendável não deixar para a última hora e revisar todas as informações antes de enviar sua declaração.

Mas quem é obrigado a declarar?



De acordo com o portal G1, você é obrigado a declarar nos seguintes casos: