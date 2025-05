Uma forte onda de frio vinda da Antártida promete transformar o clima em grande parte do Brasil nos últimos dias de maio. Com potencial para quebrar recordes de temperatura e até provocar neve, o avanço do ar polar já acende um alerta vermelho para quedas bruscas nos termômetros, especialmente nas regiões Sul, Sudeste e Centro-Oeste.

O ápice do frio deve ocorrer entre 30 e 31 de maio, mas os efeitos começarão a ser sentidos já no dia 28, quando o ar gelado atingirá o Sul do país com força. Em seguida, o sistema avança rapidamente pelo interior, derrubando temperaturas também em Mato Grosso do Sul, São Paulo, Minas Gerais, Goiás, Rondônia, Acre e até no sul do Amazonas.

Na serra catarinense, são esperadas temperaturas negativas entre -5°C e -7°C, superando a menor marca do ano registrada até então. Há também expectativa de geada nos estados do Sul, além da possibilidade inédita de neve entre a noite do dia 28 e a madrugada do dia 29, especialmente nas serras do Rio Grande do Sul e Santa Catarina.

Capitais como Porto Alegre, Florianópolis, Curitiba, São Paulo, Campo Grande e Cuiabá devem bater novos recordes de frio, com mínimas expressivas. Além disso, uma nova massa de ar polar prevista para os primeiros dias de junho deve manter o centro-sul do Brasil sob temperaturas geladas até pelo menos o dia 3 do próximo mês.