O técnico Carlo Ancelotti fará sua estreia como comandante da seleção brasileira ao anunciar, nesta segunda-feira (26), a lista de 23 jogadores convocados para os próximos confrontos das Eliminatórias sul-americanas para a Copa do Mundo de 2026. O anúncio será realizado às 15h, em um hotel na Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro.









A seleção brasileira enfrentará o Equador no dia 5 de junho, em Guayaquil, às 20h. Cinco dias depois, no dia 10 de junho, o Brasil jogará contra o Paraguai na Neo Química Arena, às 21h45.





O último compromisso de Ancelotti como treinador do Real Madrid foi no sábado, na partida contra a Real Sociedad, pela 38ª rodada de LaLiga. Agora, ele assume um novo desafio no comando da Amarelinha.