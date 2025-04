Em meio às discussões sobre o futuro do urbanismo e o desenvolvimento de bairros planejados, o empresário Silvio Bezerra, CEO da Ecocil, marcou presença nesta quinta (10) no Bairros Summit 2025, realizado em São Paulo. O evento, conhecido por seu formato inovador e foco em networking e geração de negócios, reuniu os principais nomes do setor imobiliário brasileiro para uma imersão de dois dias.





À frente da Ecocil, a maior e mais tradicional incorporadora do Rio Grande do Norte, com um portfólio de 29 projetos e mais de 20 mil unidades entregues no Nordeste, Silvio Bezerra apresentou o case de sucesso do Harmonia. O projeto, considerado o maior empreendimento imobiliário da história do estado potiguar, com 112 hectares de área construída, tem como pilares a sustentabilidade, o bem-estar e a segurança, propondo uma nova forma de viver e morar.





O Harmonia, localizado estrategicamente no prolongamento da Avenida Prudente de Morais, a poucos minutos de importantes pontos como o Natal Shopping e o Sunset Boulevard, e com fácil acesso ao Parque da Cidade Dom Nivaldo Monte e à BR-101 Sul, contempla a construção de condomínios horizontais e verticais, além de espaços destinados a comércio, escolas, shopping e outros serviços essenciais. Um dos grandes diferenciais do projeto é o seu moderno sistema de segurança, garantindo tranquilidade aos futuros moradores.





“O conceito do Harmonia reflete uma visão contemporânea de cidade, integrando áreas de convivência, lazer, estudo, comércio, empresas e espaços esportivos em uma mesma região, com forte foco na sustentabilidade’, destacou Silvio Bezerra durante o evento.









Novos lançamentos





Em 2025, o Harmonia terá novos lançamentos, mantendo o padrão de sofisticação e a atenção aos detalhes que caracterizam o empreendimento. O primeiro condomínio de alto padrão, o Harmonia Natureza, terminou o ano passado com 100% vendido. Os futuros moradores poderão desfrutar de comodidades como academia de 190 metros quadrados, brinquedoteca integrada, salão de festas para 150 pessoas, espaço Garden e SPA. A previsão de início da entrega dos lotes é para 2027.