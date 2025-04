Foto: Marcelo Camargo/Agência Brasil

A inflação elevada tem sido um fator determinante na queda de popularidade de líderes políticos. A alta nos preços, especialmente de alimentos, afeta diretamente a percepção da população sobre a gestão econômica dos governantes.

Historicamente, momentos de inflação elevada coincidem com declínios na aprovação de presidentes. Durante o governo Dilma Rousseff, por exemplo, a percepção de aumento nos preços contribuiu para a redução de sua popularidade. Pesquisas indicaram que a preocupação com a inflação e a perda do poder de compra foram fatores significativos nesse cenário.

Atualmente, o presidente Lula enfrenta desafios semelhantes. A alta nos preços dos alimentos e as tensões comerciais internacionais pressionam a economia interna. Decisões como o aumento de tarifas por parte de outros países podem impactar o mercado brasileiro, elevando ainda mais os preços e afetando a imagem do governo perante a população.

Especialistas apontam que a correlação entre a situação econômica e a popularidade dos governantes é alta. Medidas eficazes para conter a inflação e melhorar a economia são essenciais para reverter a tendência de queda na aprovação pública.

É fundamental que o governo implemente políticas que estabilizem os preços e fortaleçam a confiança da população na gestão econômica, visando não apenas a recuperação da popularidade, mas também o bem-estar econômico dos cidadãos.