Nesta segunda-feira, 21 de abril de 2025, católicos de todo o mundo, acordaram com uma notícia triste: A morte do Papa Francisco.

O anúncio A morte do papa foi anunciada logo pela manhã , pelo cardeal Kevin Farrell, camerlengo do Vaticano:



“Queridos irmãos e irmãs, é com profunda tristeza que comunico a morte do nosso Santo Padre Francisco”, disse um comunicado do camerlengo.





Às 7h35 desta manhã, o Bispo de Roma, Francisco, retornou à casa do Pai. Toda a sua vida foi dedicada ao serviço do Senhor e da Sua Igreja.





Farrell continuou: “Ele nos ensinou a viver os valores do Evangelho com fidelidade, coragem e amor universal, especialmente em favor dos mais pobres e marginalizados”.