Da quinta (20) até o próximo sábado (22) Natal sedia o maior evento das Américas de cirurgia de coluna por vídeo, o 2° Encontro Endoscópico da SBC, que vai reunir as maiores autoridades no assunto. O encontro, organizado pela Sociedade Brasileira de Coluna, acontece no Hotel SERHS, na Via Costeira, e terá cirurgias ao vivo, com transmissão pela internet. Serão 40 palestrantes nacionais e 7 internacionais.



A técnica, realizada com um endoscópio e visualização em 4K, permite tratar diversas doenças da coluna com um acesso mínimo de 7mm, reduzindo riscos, acelerando a recuperação e minimizando o uso de medicamentos. Uma das grandes atrações será a transmissão online de cirurgias realizadas na Casa de Saúde São Lucas, permitindo que os participantes acompanhem os procedimentos em tempo real.

A neurocirurgião e coluna de movimento de Marco Moscatelli, um dos maiores especialistas na área, é o coordenador geral e científico do evento. Com mais de 2 mil cirurgias realizadas, ele é a neurocirurgião com mais casos operados nas Américas. Moscatelli acompanhou a chegada da técnica ao Brasil e aprimorou seus conhecimentos com Sebastian Ruetten, na Alemanha. Ruetten é referência mundial no assunto e é um dos participantes do evento no RN.

O evento terá como foco as técnicas endoscópicas na coluna vertebral, promovendo um intercâmbio de conhecimento entre profissionais de diversos países.