Foto: Divulgação

Um paciente oncológico internado em um hospital de Natal realizou o sonho de oficializar sua união com a companheira em uma cerimônia realizada dentro da unidade de saúde. O evento, marcado por emoção e solidariedade, contou com a participação de familiares, amigos e profissionais do hospital.

A iniciativa de viabilizar tudo partiu da equipe multidisciplinar do hospital, que, ao conhecer o desejo do paciente, mobilizou esforços para organizar a celebração. A cerimônia incluiu decoração especial, música ao vivo e a presença de um celebrante, proporcionando um momento de alegria e conforto ao casal e seus entes queridos que comemoraram a união de Márcio Fernandes de Jesus havia e Luciana de Souza Barbosa.​

Casos como este evidenciam a importância do cuidado humanizado no ambiente hospitalar, especialmente para pacientes em tratamento de doenças graves. Proporcionar momentos de felicidade e realização pessoal pode contribuir significativamente para o bem-estar emocional e psicológico dos pacientes, refletindo positivamente em sua qualidade de vida.​

Este episódio ressalta a dedicação dos profissionais de saúde em ir além dos cuidados médicos tradicionais, atendendo também às necessidades emocionais e sociais dos pacientes. A celebração do casamento no hospital em Natal é um exemplo inspirador de como a empatia e a solidariedade podem fazer a diferença na vida das pessoas em momentos desafiadores.​