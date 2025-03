Imagem: Reprodução TV

Recentemente, diversos flagrantes de corridas ilegais de charretes têm sido registrados em diferentes regiões do Brasil, acendendo um alerta sobre a segurança nas vias públicas e o bem-estar dos animais envolvidos. Essas competições clandestinas, conhecidas popularmente como "rachas de charretes", ocorrem frequentemente em rodovias e áreas urbanas, colocando em risco a vida de condutores, espectadores e dos próprios cavalos.

Em um desses episódios, registrado no interior de São Paulo, dois homens foram flagrados disputando uma corrida de charretes em uma rodovia movimentada. Durante o evento, um dos cavalos caiu na pista, sofrendo ferimentos. As autoridades locais iniciaram investigações para identificar e responsabilizar os envolvidos, destacando que tais práticas configuram crimes de maus-tratos a animais e colocam em perigo a segurança pública.

De acordo com as informações da reportagem, inclusive da Globo, as charretes utilizadas nessas corridas são frequentemente adaptadas para alcançar maiores velocidades, o que aumenta o risco de acidentes graves. Além disso, os cavalos são submetidos a esforços extremos, o que pode resultar em lesões sérias ou até mesmo na morte dos animais.

As autoridades reforçam a importância de denunciar práticas ilegais como essas e alertam sobre as penalidades previstas em lei para os infratores. A conscientização da população é fundamental para coibir tais atividades e proteger tanto os animais quanto os cidadãos.