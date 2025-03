O prefeito de Assú, Lula Soares, está nos ajustes finais para divulgar a programação do São João do Assú 2025, um dos eventos mais aguardados do calendário festivo do Rio Grande do Norte. O anúncio oficial acontecerá em um evento aberto ao público, previsto para ocorrer na praça Jota Keully ou no Cine Teatro Pedro Amorim, onde serão reveladas as atrações locais, regionais e nacionais.

Segundo o gestor, com informações do Assu Notícias, os últimos detalhes estão sendo definidos, e a expectativa é que a grade de shows seja divulgada na primeira semana de abril. A população aguarda ansiosa pela programação para se planejar financeiramente e garantir presença na festa, que celebra 299 anos de tradição e é reconhecida como o São João mais antigo do mundo.

Além de ser um marco cultural, o evento impulsiona a economia local, beneficiando setores como comércio, turismo e gastronomia, e atraindo visitantes de diversas cidades do estado e do Nordeste. Com a proximidade do anúncio, cresce a expectativa para conhecer as atrações que darão ritmo aos festejos juninos de 2025.