O Brasil enfrenta uma intensa onda de calor que, segundo especialistas, deve se prolongar até o início de março. Cidades como Rio de Janeiro registraram temperaturas recordes, ultrapassando os 44°C, bem acima da média para fevereiro. Além disso, a capital fluminense enfrenta um dos fevereiros mais secos já registrados, com pouca ou nenhuma precipitação prevista para os próximos dias.

A causa principal dessa anomalia climática é um sistema de alta pressão sobre o Atlântico Sul, que impede a formação de nuvens e favorece a elevação das temperaturas. Autoridades locais têm adotado medidas emergenciais, como a instalação de pontos de hidratação em locais públicos e a abertura de espaços climatizados para a população.

A previsão indica que, embora algumas regiões possam experimentar alívio temporário com chuvas esparsas, a tendência de calor acima da média persiste. Especialistas alertam para a necessidade de cuidados redobrados com a saúde, incluindo hidratação constante e evitar exposição prolongada ao sol durante os períodos mais quentes do dia.