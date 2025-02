Foto: Reprodução Instagram

Após 25 anos de dedicação à TV Globo, o jornalista Rodrigo Bocardi anunciou sua saída da emissora. Em um vídeo publicado em suas redes sociais, Bocardi compartilhou suas reflexões sobre o futuro e agradeceu o apoio dos fãs.

Pronunciamento nas redes sociais

No vídeo, Bocardi iniciou questionando o bem-estar dos seguidores e comentou sobre a intensidade dos últimos dias: "Que dia, hein?". Ele enfatizou a importância de se comunicar diretamente com o público após o "grande susto" da demissão e afirmou estar com a "consciência tranquila".

Possíveis novos caminhos

Recentemente, Daniela Beyruti, presidente do SBT, passou a seguir Bocardi no Instagram, gerando especulações sobre uma possível proposta de trabalho. Até o momento, não há confirmações oficiais sobre o futuro profissional do jornalista.

Trajetória marcada por polêmicas

Durante sua carreira na TV Globo, Bocardi esteve envolvido em algumas controvérsias. Em 2020, foi acusado de racismo ao sugerir que um jovem negro estivesse no Clube Pinheiros como gandula, quando, na verdade, ele era atleta de polo aquático. O jornalista negou intenções discriminatórias, mas o episódio gerou repercussão.

Com uma carreira repleta de altos e baixos, a saída de Rodrigo Bocardi da TV Globo marca o fim de um ciclo e o início de novas possibilidades no jornalismo brasileiro.