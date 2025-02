Personalização e experiências imersivas atraem clientela para compra presencial; pesquisa aponta que 57% dos consumidores ainda preferem ver produtos pessoalmente

Com a evolução do comportamento do consumidor, as lojas físicas estão passando por um momento de reinvenção e se consolidam como peças-chave no futuro do varejo. Mais do que meros pontos de venda que se restringem a expor e vender produtos, elas se transformam em espaços de experiências imersivas, oferecendo soluções personalizadas, conexões significativas e um atendimento diferenciado. Além disso, fortalecem a identidade das marcas e impulsionam a lealdade dos clientes.

O insight vem da NRF Retail's Big Show 2025, a maior feira de varejo do mundo, realizada em janeiro em Nova York. Especialistas destacaram que, ao explorar seu maior diferencial – aquilo que não pode ser replicado no ambiente digital – os espaços físicos seguem essenciais para o setor, tanto nas ruas quanto nos shopping centers.

Mariana Carvalho, sócia e conselheira da Ancar Ivanhoe, uma das maiores plataformas de shopping center de capital privado no Brasil, enfatiza que "o futuro do varejo físico está nesta adaptação constante às novas demandas dos consumidores".

A executiva estará em Natal no dia 20 de fevereiro para o Pós NRF Ancar, que trará aos lojistas potiguares os principais aprendizados do evento internacional. A programação vai contar também com a presença dos executivos Gustavo Schifino, diretor de Novos Negócios na Linx/Stone Software, e Tiago Mello, CEO Mercantil Marketplace.

Experiência sensorial e conexão emocional

Entre os temas abordados no NRF 2025, Mariana destaca o conceito de "loja como experiência", onde os clientes podem testar produtos, vivenciar a essência da marca de forma interativa e contar com consultoria especializada. "O grande desafio dos lojistas – que é também uma oportunidade de se diferenciar dos concorrentes – é agir para garantir que seus espaços se tornem destinos atrativos e relevantes no varejo moderno, e não apenas o local onde o cliente adquire um produto", explica.

A pesquisa EY Future Consumer reforça essa tendência ao mostrar que 57% dos consumidores ainda preferem ver e tocar os produtos antes da compra – percentual que sobe para 68% no caso de itens de alto valor agregado. Setores como luxo, esportes e beleza lideram esse movimento. Um exemplo local dessa iniciativa é a loja American News, de perfumaria e cosméticos importados, que inaugurou recentemente uma loja no Natal Shopping com a chancela da Chanel para que clientes testem os itens, sintam aromas e tenham uma experiência interativa antes da compra.

Diana Petta, gerente de marketing do Natal Shopping que também esteve presente na NRF 2025, contribui: "Quando a gente vê que no ambiente online o destaque é o tempo, priorizamos que no varejo físico seja a emoção, a experiência que conseguimos proporcionar para os nossos clientes. E isso começa pelo básico do bom atendimento, dispor de uma loja bem organizada, mas queremos elevar isso para que as lojas e o shopping como um todo sejam um lugar de construção de memórias inesquecíveis".