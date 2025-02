O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), decidiu que a denúncia contra o ex-presidente Jair Bolsonaro, relacionada à suposta tentativa de golpe de Estado, será julgada pela 1ª Turma da Corte. A defesa de Bolsonaro havia solicitado que o caso fosse apreciado pelo plenário completo do STF, mas Moraes optou por manter o julgamento no colegiado menor.