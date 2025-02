Foto: Reprodução X -Globo/Rio2C Segundo fontes da Globo, a emissora está cogitando trazer Boninho de volta, mas em um novo formato, como consultor do programa Big Brother Brasil (BBB). Após uma fase de ajustes e desafios enfrentados pela produção do reality show, a presença do renomado diretor poderá trazer um novo impulso para o programa, que é um dos maiores sucessos da televisão brasileira. A ideia é contar com a expertise de Boninho para orientar as novas edições do BBB, onde ele já teve um papel crucial como diretor nas edições passadas. Sua experiência e visão estratégica podem ser essenciais para dar uma nova dinâmica ao programa. Embora a Globo ainda esteja avaliando os detalhes dessa possível colaboração, o retorno de Boninho pode ser uma forma de recuperar a essência do BBB que conquistou o público nos últimos anos. Seu trabalho como consultor pode também servir para ajustar aspectos da produção e garantir que a audiência continue engajada. Para os fãs do reality show, a expectativa agora é grande. A dúvida é se Boninho realmente aceitará essa proposta e o que isso pode significar para o futuro do BBB. De qualquer forma, a Globo continua a investir para manter o programa como um dos maiores fenômenos da televisão brasileira. Por: Alessandro Lo Bianco

Fonte: IG

