Foto: Reprodução SPMV

O Hospital Veterinário de Natal, localizado no bairro da Ribeira, suspendeu temporariamente a realização de cirurgias e exames laboratoriais. A medida surpreendeu tutores que buscaram atendimento nesta segunda-feira (3).

Atendimentos Reduzidos

Atualmente, a unidade está realizando apenas consultas, ultrassonografias e exames de raio-X. Usuários relataram a falta de medicamentos e insumos essenciais, como soro fisiológico.

Depoimentos dos Tutores

Aureliano Silva, professor, chegou ao hospital às 3h da manhã para garantir atendimento para sua cadela Lessa, que necessita de exames específicos. "Agora vou ter que arrumar dinheiro para fazer os exames dela, para saber se o tumor é benigno ou maligno", lamentou.

Jean Paul Zumba, atendente de telemarketing, buscava uma cirurgia para sua cadela, mas foi informado sobre a suspensão dos procedimentos. "Profissional tem. Só não tem os equipamentos, os recursos para o que precisa ser feito, quem sabe uma internação, não tem os recursos", afirmou.

Redução no Número de Fichas

Além das suspensões, houve uma diminuição na quantidade de fichas de atendimento distribuídas diariamente. Inicialmente, eram oferecidas 50 fichas por dia; atualmente, esse número caiu para 15.

Ação do Ministério Público

Em dezembro, o Ministério Público do Rio Grande do Norte entrou com uma ação civil pública solicitando que a Prefeitura de Natal interrompa o uso de recursos destinados à saúde pública no custeio do hospital veterinário. Segundo o MP, os recursos do Sistema Único de Saúde (SUS) não podem ser utilizados na unidade, uma vez que a assistência médica veterinária não é considerada serviço de saúde pública.

A direção do hospital e a Prefeitura de Natal foram procuradas, mas não se manifestaram sobre a suspensão dos serviços até o momento.