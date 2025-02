Foto: Reprodução/X/@IsraeliPM

Em uma coletiva de imprensa realizada nesta terça-feira (4), o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, anunciou que o país pretende assumir o controle da Faixa de Gaza. Ao lado do primeiro-ministro israelense, Benjamin Netanyahu, Trump declarou: "Vamos assumir a Faixa de Gaza. Vai ser realmente magnífico".

Proposta de Reassentamento dos Palestinos

Trump sugeriu que países vizinhos, como Egito e Jordânia, acolham os palestinos que atualmente residem na Faixa de Gaza. Segundo o presidente, essa medida permitiria uma reconstrução completa da região, transformando-a em uma "Riviera do Oriente Médio".

Reações Internacionais

A proposta gerou reações diversas na comunidade internacional. Enquanto Netanyahu elogiou a iniciativa, líderes de países árabes expressaram preocupações sobre o impacto nos palestinos deslocados e a estabilidade regional.

Próximos Passos

O governo dos EUA pretende iniciar negociações com as nações envolvidas para viabilizar o plano. Detalhes sobre o cronograma e a logística do reassentamento ainda não foram divulgados.