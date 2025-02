Imagine transformar cada decisão financeira em uma oportunidade concreta de sucesso. Em Natal, isso já é possível. A capital do RN conta com a Cretum Invest & Corporate, uma assessoria especializada focada em investimentos e soluções patrimoniais para famílias e empresas.

Os sócios-fundadores, Paulo Henrique e Felipe Bruno, vêm da experiência com a Delta Flow Investimentos, que atuou no mercado natalense nos últimos 4 anos. A Cretum mantém o credenciamento junto ao banco BTG Pactual, e parte para um novo momento, agregando ainda mais serviços e oferecendo um atendimento 360 graus.

O escritório tem matriz em Alphaville (SP) e filial em São Bernardo do Campo (SP). A unidade de Natal é o primeiro passo da expansão para o Norte e Nordeste do país. "A nossa trajetória evoluiu com uma perspectiva renovada e ainda mais estratégica, fortalecendo o compromisso com o sucesso dos nossos clientes", disse o sócio Paulo Henrique, que é conselheiro independente de mercado de capitais, com 26 anos de experiência.

A Cretum une duas frentes de atuação: Invest e Corporate. Na área de investimentos, a empresa acredita que o dinheiro bem administrado pode gerar rendimentos constantes, sustentando objetivos e proporcionando liberdade financeira. No corporativo, o objetivo é fortalecer e modernizar empresas, promovendo sustentabilidade, competitividade, governança e reestruturação com visão inovadora.