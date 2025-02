Imagem: Marcelo Camargo - Agência Brasil

Rápida: Um carro de Transporte escolar foi assaltado em Nova Parnamirim no início da tarde desta quinta-feira (06). Segundo informações repassadas ao Notícias do RN. Eles estavam esperando uma criança, nas proximidades do Colégio Salesiano e do Contemporâneo, quando foram abordados por criminosos que levaram celulares e pertences. Até o momento não temos informações sobre os desdobramentos.

Nota: Até quando vamos continuar com essa violência?