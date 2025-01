Foto: InterTV

A Secretaria de Estado da Saúde Pública do Rio Grande do Norte (Sesap-RN) está investigando a morte de um turista paulista, de 43 anos, ocorrida em 3 de janeiro, sob suspeita de dengue. A informação foi confirmada nesta segunda-feira (13), quando a Sesap instalou uma sala de situação de emergência para monitorar a doença no estado.

De acordo com Diana Rêgo, coordenadora de vigilância em saúde da Sesap, o paciente apresentava sintomas de arbovirose. As autoridades buscam determinar se a causa foi dengue e se a infecção ocorreu no RN ou antes de sua chegada.

A secretária de Saúde do RN, Lyane Ramalho, destacou que a criação da sala de situação se deve ao aumento expressivo de casos no final de 2024, especialmente no Alto Oeste potiguar, em municípios como Mossoró e Apodi. Em dezembro de 2024, foram registrados 491 casos prováveis de dengue, um aumento de 180% em relação ao mesmo período de 2023.

Outra preocupação é o possível retorno do sorotipo 3 da dengue, ausente no estado há 17 anos, o que pode deixar a população suscetível à infecção. Em 2024, o RN contabilizou 12.441 casos prováveis de dengue, com 7.004 confirmações e três óbitos.