Eber Ponce, prefeito de Arenillas, foi morto a tiros enquanto dirigia seu caminhão. O crime ocorre a um mês das eleições presidenciais no país.

Foto: Reprodução x

Eber Ponce, prefeito de Arenillas, cidade equatoriana próxima à fronteira com o Peru, foi assassinado a tiros no sábado, 11 de janeiro de 2025. O ataque ocorreu enquanto ele dirigia seu caminhão, sendo atingido por cinco disparos. Ponce chegou a ser socorrido com vida, mas não resistiu aos ferimentos e faleceu no hospital.

Além do prefeito, outras três pessoas ficaram feridas no ataque, incluindo um menor de idade. O autor dos disparos estava em uma motocicleta, que foi abandonada após o crime.

Este é o segundo assassinato de um prefeito na província de El Oro desde as eleições presidenciais de 2023, quando Daniel Noboa foi eleito presidente. Noboa busca a reeleição nas eleições marcadas para fevereiro de 2025.

O governo da província de El Oro manifestou profundo pesar pela morte de Ponce, expressando condolências à sua família e à população de Arenillas. O Ministério do Interior do Equador classificou o ato como repudiável e comprometeu-se a auxiliar nas investigações para elucidar o crime.