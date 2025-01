Rápida: Recentemente as redes sociais do prefeito eleito Paulinho Freire foram inundadas de comentários de estagiários de Natal cobrando supostos pagamentos atrasados, inclusive o Notícias do RN recebeu a denúncia de uma estagiária, cuja identidade será preservada, relatando os acontecimentos e os transtornos causados por esses atrasos.

Entramos em contato com a assessora de imprensa para entender o acontecido, mas até o fechamento da postagem não tivemos resposta e ficamos à disposição para esclarecer a demanda, inclusive confirmar se já foi realizado o pagamento.

Veja o relato da denúncia na íntegra:



"é que os estagiários da Rede Municipal de Ensino de Natal vêm enfrentando uma série de dificuldades que escancaram problemas estruturais e de gestão na Secretaria Municipal de Natal. Entre os principais desafios relatados estão o atraso no pagamento de bolsas, a falta de transparência nas ações da Secretaria. O pagamento da bolsa que deveria ter sido para ATÉ hoje, 15/01, não cumprido. De acordo com CIEE, empresa responsável pelo repasse do valor, comunicou que o município nao realizou o repasse a empresa para efetuar o pagamento aos estágiários. Tal atraso é constante. Essa situação gera não apenas dificuldades financeiras, mas também um sentimento de desvalorização e descaso. Muitos desses estudantes dependem do valor recebido para custear seus estudos e despesas básicas, tornando essa falta de pagamento um problema que afeta diretamente o estudante."





Ficamos no aguardo da resposta da Assessoria sobre o caso