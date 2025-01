Foto: Reprodução Instagram





Um casal foi encontrado morto dentro de um carro às margens da RN-003 na noite deste domingo (19), no município de Santo Antônio, no Agreste potiguar. A polícia foi chamada ao local depois que testemunhas ouviram pelo menos três disparos de arma de fogo.





Dentro do veículo, policiais militares encontraram os corpos de Leandra da Cunha Silva, de 28 anos, e Pedro Henrique da Silva, de 25 anos.





A polícia suspeita que o homem tenha atirado contra a mulher e cometido suicídio em seguida.





Segundo a Polícia Militar, o carro foi encontrado, por volta das 21h, parado no acostamento da rodovia, perto do Sítio Jucá, na zona rural do município, distante cerca de 95 km de Natal.





Ao encontrarem os corpos, os policiais militares acionaram a Polícia Civil e o Instituto Técnico-Científico de Perícia (Itep) para darem início à investigação e perícia do local do crime.





O corpo da mulher tinha duas marcas de tiro, enquanto o do homem tinha apenas um. Uma arma de fogo sem registro foi encontrada no local.





As possíveis motivações para o crime não foram informadas até a última atualização desta reportagem.





Com informações do G1/RN