A Justiça Eleitoral desaprovou as contas eleitorais dos prefeitos eleitos de Natal, Paulinho Freire, e de Mossoró, Allyson Bezerra. As decisões foram publicadas nesta terça (10) e quarta-feira (11). Os dois são do União Brasil.

De acordo com o G1, o juiz eleitoral José Armando Ponte Dias Junior, da 69ª Zona, decidiu desaprovar as contas de Paulinho Freire e da vice Joanna Guerra por verificar "falhas que, em seu conjunto, comprometem a regularidade das contas de campanha".

O juiz determinou que a chapa deve restituir aos cofres do Tesouro Nacional o valor de R$ 1.034.848,43 acrescidos de juros moratórios e atualização monetária. O pagamento deve ser feito em até 5 dias após o trânsito em julgado.