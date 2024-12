Imagem: Kleber Teixeira

Um motociclista identificado como João Borges da Silva Neto, de 30 anos, morreu em um acidente no início da noite desta segunda-feira (9), na BR-304, em Macaíba, Região Metropolitana de Natal.

De acordo com informações preliminares da Polícia Rodoviária Federal (PRF) e G1, a vítima foi atingida por um caminhão que deixou o local sem prestar socorro. Após a colisão, o motociclista, já caído na pista, foi atropelado pelo veículo.

A dinâmica do acidente ainda está sob investigação. Testemunhas apresentaram versões divergentes, não sendo possível confirmar se o motociclista já estava na pista ou se havia saído de uma via marginal para acessar a rodovia no momento do impacto.

João Borges, que trabalhava como pintor, estava voltando para casa em Macaíba quando aconteceu o acidente.

A colisão causou transtornos no trânsito da região, especialmente no sentido Parnamirim/Macaíba, onde apenas uma faixa ficou liberada para a passagem de veículos. Até as 19h20, o trecho ainda apresentava bloqueios parciais.

O Instituto Técnico-Científico de Perícia (Itep) foi acionado para realizar a necropsia do corpo e fazer a perícia no local do acidente. Por se tratar de um caso com morte, a investigação foi encaminhada para a Polícia Civil.