O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), autorizou o ex-presidente Jair Bolsonaro a participar do velório e do enterro de Leila Caran Costa, mãe do presidente do Partido Liberal, Valdemar Costa Neto, nesta terça-feira (3), em Mogi das Cruzes (SP).