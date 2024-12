Foto: Montagem/Reprodução

Em novembro de 2022, após as eleições, o então presidente Jair Bolsonaro participou de uma reunião privada com o ministro do Supremo Tribunal Federal (STF), Alexandre de Moraes, em uma residência no Lago Sul, Brasília. O objetivo do encontro era aliviar as tensões entre o governo, seus apoiadores e o STF. Bolsonaro solicitou que Moraes recuasse em algumas ações, especialmente nos inquéritos em andamento na Corte.

No entanto, o general da reserva Braga Netto, que na época era candidato a vice-presidente na chapa de Bolsonaro, se opôs firmemente ao acordo. Ele e outros militares do Planalto consideravam Moraes uma figura não confiável, lembrando um episódio de 9 de setembro de 2021, quando Bolsonaro divulgou uma carta conciliatória após ter chamado o ministro de "canalha" em um ato público. Segundo os militares, o ministro não teria cumprido os termos daquele acordo.

A resistência de Braga Netto e da ala militar influenciou Bolsonaro a desistir da tentativa de conciliação com Moraes, mantendo a postura de confronto com o STF.