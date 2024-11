Imagem: Ítalo Di Lucena



Um ato público está marcado para amanhã, 27 de novembro de 2024. Os profissionais de Saúde que aguardam o chamamento do concurso de 2018 da Saúde se reúnem em prol de cobrar ao governo do RN nova lista de convocação em detrimento de um outro concurso anunciado pela SESAP. Entenda o caso feita por denúncia ao Notícias do RN:





"Como todos sabem estamos com o maior hospital do RN em colapso, com os corredores cheios de paciente e com déficits em RH e, diante dessa situação o governo do estado irá realizar um processo seletivo para chamar enfermeiros e outros profissionais da saúde.





Algo que é de extrema indignação, uma vez que temos um concurso público ativo, o qual teve uma lei promulgada dando continuidade a validade do concurso na casa legislativa.

Contamos com a presença dos senhores amanhã no ato público que profissionais de saúde que se encontram no cadastro reserva irão fazer às 10h no Hospital Walfredo Gurgel."





A note se refere ao dia 27 de novembro às 10h