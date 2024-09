O Sindicato da Indústria da Construção Civil do Rio Grande do Norte (Sinduscon/RN) promoveu, nesta quarta-feira (11), reunião da diretoria do sindicato com Natália Bonavides, candidata à prefeitura de Natal pelo PT, para discutir o futuro da construção civil na capital.





A reunião foi a terceira de uma série de encontros promovidos pelo sindicato com os principais candidatos à prefeitura de Natal, com o intuito de ampliar o diálogo e promover a troca de ideias sobre o desenvolvimento do município e o setor da construção civil.





A diretoria do sindicato discutiu diversas propostas para o desenvolvimento urbano, enfatizando a necessidade de modernização legislativa e implementação de políticas públicas que promovam um crescimento equilibrado e sustentável. Ainda na reunião, diversas sugestões para a próxima gestão foram elencadas, como a revitalização dos centros históricos, estímulo à construção, emprego e arrecadação, capacitação de mão e qualificação de mão de obra, melhoria da infraestrutura viária e mobilidade urbana.





Para Natália Bonavides, o encontro marca a oportunidade do sindicato de apresentar os principais pontos que dialogam em relação a uma gestão municipal, entre eles a desburocratização, legislação e eficiência de processos administrativos. "Muitos desses temas já estavam contemplados no nosso plano de governo. Foi produtivo trazer essas reivindicações do setor, o ponto de vista do setor sobre várias áreas que nos possibilitam entender e ter um diálogo da melhor forma", pontua.





Natália também destacou a urgência em modernizar os procedimentos administrativos da prefeitura, tanto para empresários quanto para servidores públicos. "Hoje, nós temos procedimentos administrativos ainda muito arcaicos na prefeitura. Estudamos experiências de prefeituras que, com a otimização desses processos, com a digitalização, a atualização e a implementação de sistemas mais eficientes, conseguiram reduzir pela metade o tempo de tramitação de alguns processos administrativos", enfatiza Natália.





Em carta aberta, o Sinduscon apontou uma série de pleitos para a próxima gestão. Entre as principais demandas, destacam-se a simplificação e agilidade nos processos de licenciamento urbanístico e ambiental, considerados essenciais para dinamizar projetos de construção e atrair novos investimentos. Também foram abordadas a aprovação de legislações complementares ao Plano Diretor, como a regulamentação das Áreas Especiais de Interesse Turístico e Paisagístico (AEITPs) e a revisão do Código de Obras e Zonas de Proteção Ambiental (ZPAs).