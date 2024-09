Imagem: Divulgação Redes Sociais



Um homem de 24 anos foi preso neste sábado (31) no interior da Paraíba, suspeito de ter assassinado o jovem João Vitor Bento da Costa, de 19 anos, no município de Santo Antônio, no Agreste potiguar. O crime ocorreu em janeiro e, após investigações, foi expedido um mandado de prisão contra o suspeito, que estava foragido há seis meses.





Além da prisão preventiva, os policiais também cumpriram um mandado de busca e apreensão. As ações foram realizadas em Cuité, a 219 quilômetros de João Pessoa, com o apoio da Polícia Civil da Paraíba.





João Vitor foi morto a tiros na manhã de 28 de janeiro, durante uma vaquejada no Parque Maria Salete, em Santo Antônio. Ele havia participado da competição no fim de semana. O jovem estava no estacionamento quando dois indivíduos em uma moto se aproximaram e dispararam pelo menos três tiros. Um dos disparos atingiu suas costas, resultando em sua morte imediata.





A prisão no interior da Paraíba faz parte da Operação Ecos da Vingança, batizada em referência ao duplo homicídio de uma advogada e seu cliente, investigado como suspeito no assassinato de João Vitor.





O duplo homicídio ocorreu quatro dias após a morte de João Vitor, depois de uma oitiva na delegacia de Santo Antônio.





Em abril, oito pessoas foram presas por suspeita de envolvimento com o crime, sendo apontadas como membros de um grupo de extermínio. Ao final das investigações, a Polícia Civil concluiu que o duplo homicídio foi motivado por vingança e planejado por familiares e amigos do vaqueiro.