Morreu neste sábado (21) Nilson Marcelo Lima de Mesquita, aos 49 anos. Ele era presidente da Câmara de Vereadores de Nísia Floresta e concorria à reeleição pelo PL. Ele deu entrada ontem no hospital após passar mal e não resistiu. A causa da morte não foi confirmada.

O velório conta com um cortejo da Colônia do Pium com destino à Escola Municipal Yayá Paiva, no Centro de Nísia Floresta, neste domingo (22).

A partir das 16h está marcada a missa na Igreja Matriz de Nossa Senhora do Ó. Na sequência, acontecerá o sepultamento no Cemitério Municipal de Nísia Floresta – Centro.