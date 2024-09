A administração de João Dias foi assumida por Jessé Oliveira, irmão do prefeito falecido, no dia 29 de agosto, em uma sessão virtual realizada por questões de segurança. Jessé, de 27 anos e também membro do União Brasil, era presidente da Câmara Municipal e assumiu o comando no lugar da vice-prefeita eleita, Damária Jácome. Damária e seu pai, Laete Jácome, enfrentam acusações de ameaças contra Marcelo, o que resultou no afastamento da vice-prefeita pela Justiça em 2022, com informações do G1/RN.