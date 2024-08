Imagem: Foto: Sérgio Henrique Santos





Com o objetivo de manter atualizada a equipe de terceirizados da JMT Service, que atua no Hospital Universitário Onofre Lopes (Huol), a direção da empresa promoveu na última terça e quarta, 30 e 31 de julho, um curso com foco na correta manipulação de itens alimentícios e refeições prontas.