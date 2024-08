Imagem: Divulgação pexels



Natal lidera o ranking como a cidade com a refeição fora de casa mais cara de todo o Nordeste. Na capital potiguar, o preço médio de uma refeição completa, incluindo bebida, café e sobremesa, alcança R$ 56.

Esses dados foram divulgados pela Associação Brasileira das Empresas de Benefícios ao Trabalhador (ABBT) em sua pesquisa anual.

O levantamento revela que, em 2024, o custo médio da refeição fora de casa em Natal subiu 8% em comparação com 2023.

Em todo o Nordeste, a média do preço de uma refeição completa fora do domicílio é de R$ 49,09, representando um aumento de 13% em relação ao ano anterior. Este valor é o segundo maior entre as regiões do país, ficando atrás apenas do Sudeste, onde a média é de R$ 54,54. No Brasil, o preço médio da refeição completa em 2024 é de R$ 51,61.

O estudo abrangeu 51 cidades, com coleta de dados realizada entre março e maio de 2024, em 4.502 estabelecimentos de 22 estados e do Distrito Federal, totalizando 5.640 preços analisados. A refeição completa considerada na pesquisa inclui um prato em self-service, acompanhado de bebida não alcoólica, sobremesa e café.

Impacto no orçamento do trabalhador

Além de levantar os preços, a pesquisa da ABBT também avaliou o impacto da alimentação fora de casa no salário dos trabalhadores nordestinos. O salário médio na região foi estimado em R$ 2.104 no primeiro trimestre de 2024.

Com isso, um trabalhador que se alimenta fora de casa durante 22 dias por mês gastaria R$ 737,22, o que corresponde a 35% do seu salário médio.

Ranking das capitais

Entre as capitais brasileiras, Florianópolis (SC) registra o preço médio mais alto para a refeição completa, atingindo R$ 62,54 — um valor 11% superior ao do ano passado e quase R$ 11 acima da média nacional. Outras capitais em destaque são Rio de Janeiro (RJ), com R$ 60,46, e São Paulo (SP), onde o preço médio é de R$ 59,67.







Com informações do G1/RN