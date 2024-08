Imagem: Redes Sociais

Na noite desta quinta-feira (1º), um homem foi atingido de raspão em um atentado em Natal. O crime ocorreu por volta das 19h, no cruzamento das avenidas Nevaldo Rocha e Coronel Estevam.

A vítima foi socorrida por familiares e levada ao Hospital Monsenhor Walfredo Gurgel. De acordo com a Polícia Militar, a corporação não foi acionada para atender a ocorrência no local.

Testemunhas relataram que o homem estava dirigindo seu carro pela avenida Nevaldo Rocha e parou em um semáforo. Nesse momento, dois homens em uma moto se aproximaram e dispararam várias vezes contra ele. O para-brisa do veículo ficou marcado pelos tiros, mas outras três pessoas que estavam no carro não sofreram ferimentos.

Após os disparos, a vítima conseguiu dirigir por alguns metros e parou o carro na faixa exclusiva para ônibus.

Imagens de uma câmera de vigilância mostram o momento em que a esposa do homem sai correndo do veículo, carregando a filha de dois anos nos braços. Outra pessoa que estava no carro também sai e ajuda o homem baleado a sair do veículo.

Segundo familiares, o homem conseguiu escapar com vida porque reclinou rapidamente o banco do carro. Embora não tenham dado entrevista, confirmaram à Inter TV Cabugi que o homem responde a processos na Justiça por tráfico de drogas e usa tornozeleira eletrônica.