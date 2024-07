O Rio Grande do Norte é o estado brasileiro com o maior percentual de gastos com pessoal em relação à receita líquida. O RN destinou 56,86% de suas receitas ao pagamento de pessoal.





Esse percentual excede o limite estabelecido pela Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF) para o Poder Executivo, que é de 49%.





Esses dados estão no Relatório de Gestão Fiscal (RGF) do 1º quadrimestre de 2024, divulgado pela Secretaria do Tesouro Nacional (STN).





Além do Rio Grande do Norte , Minas Gerais também ultrapassou o limite legal, com um percentual de 50,37%.





De acordo com o G1, em junho deste ano, o Ministério Público Estadual recomendou ao governo do estado uma série de medidas administrativas para adequar as despesas estaduais à Lei de Responsabilidade Fiscal. Entre as recomendações estão a suspensão de aumentos salariais, a criação de novos cargos e a realização de concursos públicos.





De acordo com o Tesouro Nacional, a despesa total com pessoal inclui gastos com servidores ativos, inativos e pensionistas, descontadas as despesas de indenização por demissão de servidores ou empregados; incentivos à demissão voluntária; ou resultantes de decisão judicial e de competências de períodos anteriores.





Conforme o relatório, 60% do gasto total com pessoal no RN foi destinado ao pagamento de servidores ativos, 39% para inativos e pensionistas, e 1% para terceirizações.





É importante destacar que a Lei de Responsabilidade Fiscal não prevê punição criminal para estados que ultrapassam o limite de gastos com pessoal, exceto em casos de aumento dessas despesas nos últimos 180 dias de mandato.





Já os Poderes Judiciário, Legislativo e o Ministério Público do RN mantiveram-se dentro dos limites estabelecidos pela lei.